21.12.2021 (05:30)

Свыше полутысячи мотострелков соединения ВВО в Забайкалье приняли участие в ночных занятиях по огневой подготовке

С военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в составе тактической группы проведены занятия по огневой подготовке на полигоне «Борзя-Новая» в ночное время суток. Напомним, что в рамках интенсивного периода обучения до 50 % занятий по боевой подготовке проводится именно ночью.

На войсковом стрельбище полигона военнослужащие отработали нормативы по подготовке штатного вооружения к бою и выполнили упражнения подготовительных стрельб из стрелкового оружия и пулеметов по неподвижным мишеням с места, а также по появляющимся мишеням со сменой огневой позиции.

Помимо этого, в рамках занятий, личный состав осуществил выбор и маскировку позиций для стрельбы, а также их инженерное оборудование. Дополнительно командирами подразделений, в ходе стрельб со значительным расходом боеприпасов, оттачивались навыки в управлении огнем подчиненных подразделений.

Также военнослужащие выполнили нормативы по тактической подготовке с выполнением посадки и высадки мотострелкового отделения из боевой машины пехоты БМП-2, в отведенное для этого время.

Всего в занятиях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц вооружения и военной техники.

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