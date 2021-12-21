Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.12.2021 (05:30)

Свыше полутысячи мотострелков соединения ВВО в Забайкалье приняли участие в ночных занятиях по огневой подготовке

С военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в составе тактической группы проведены занятия по огневой подготовке на полигоне «Борзя-Новая» в ночное время суток. Напомним, что в рамках интенсивного периода обучения до 50 % занятий по боевой подготовке проводится именно ночью.

На войсковом стрельбище полигона военнослужащие отработали нормативы по подготовке штатного вооружения к бою и выполнили упражнения подготовительных стрельб из стрелкового оружия и пулеметов по неподвижным мишеням с места, а также по появляющимся мишеням со сменой огневой позиции.

Помимо этого, в рамках занятий, личный состав осуществил выбор и маскировку позиций для стрельбы, а также их инженерное оборудование. Дополнительно командирами подразделений, в ходе стрельб со значительным расходом боеприпасов, оттачивались навыки в управлении огнем подчиненных подразделений.

Также военнослужащие выполнили нормативы по тактической подготовке с выполнением посадки и высадки мотострелкового отделения из боевой машины пехоты БМП-2, в отведенное для этого время.

Всего в занятиях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Мотострелки ВВО на БМП сорвали наступление условного противника в Республике Бурятия
В общевойсковой армии ВВО в Приморье стартовал отборочный этап конкурсов «Танковый биатлон» и « Суворовский натиск»
Экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 АМТШ выполнили уход от систем ПВО условного противника в Забайкальском крае
Шесть субъектов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе досрочно завершили призыв граждан на военную службу

Метки:
Мотострелковые войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false