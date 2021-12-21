21.12.2021 (04:45)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье стартовал отборочный этап конкурсов «Танковый биатлон» и « Суворовский натиск»

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцируемого в Приморском крае, стартовал первый этап соревнований лучших танковых экипажей и мотострелковых подразделений «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» Армейских международных игр 2022 года.

Специально для состязаний танковых экипажей была проведена масштабная подготовительная работа по усовершенствованию трассы и мишенных позиций. Конкурс является неотъемлемой частью плана боевой подготовки войск.

В отборочном этапе задействованы экипажи современных танков Т-72Б3, Т-80. Военнослужащим предстоит пройти испытание в индивидуальной гонке и эстафете с выполнением боевых стрельб и преодолением препятствий.

В рамках первого этапа конкурса «Суворовский натиск» экипажи БМП-2 в составе подразделений соревнуются в мастерстве владения техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из штатного вооружения.

Победители данного этапа состязаний представят свое соединение на армейском этапе конкурсов Армейских международных игр.

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