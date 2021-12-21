21.12.2021 (04:30)

Экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 АМТШ выполнили уход от систем ПВО условного противника в Забайкальском крае

Экипажи подразделения армейской авиации Восточного военного округа в ходе учебно-тренировочных полетов выполнили пилотирование современных боевых вертолетов в условиях воздействия средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в Забайкальском крае.

В ходе проведения полетов летчики совершенствовали технику пилотирования на предельно малых высотах – не более 15 метров над уровнем земли. Применение способа управления вертолетом позволяет «спрятать» боевую машину от радаров и средств ПВО условного противника, используя особенности рельефа местности, но при этом требует от членов экипажа достаточно высокого уровня подготовки.

В роли условного противника выступали подразделения специального назначения, которые с земли имитировали пуски ПЗРК. Кроме этого, экипажи ударных Ми-24 «Крокодил» и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отработали ведение воздушного боя с элементами сложного пилотажа.

В мероприятиях было задействовано более десятка вертолетов и свыше 50 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава авиачасти ВВО.

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