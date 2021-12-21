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21.12.2021 (04:15)

Шесть субъектов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе досрочно завершили призыв граждан на военную службу

Работники военных комиссариатов и специалисты медицинских комиссий Восточного военного округа в Приморском и Камчатском краях, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономных областях, Чукотский автономный округ досрочно завершили мероприятия осеннего призыва граждан на военную службу в 2021 году.

Остальные субъекты ДФО: Амурская область, республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский и Хабаровский края мероприятия призыва завершат в ближайшее время.

Всего до 31 декабря 2021 года в войска будет отправлено свыше 7500 жителей регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Мероприятия призыва граждан проводятся в особых условиях противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19, соблюдение антиковидных мероприятий в ходе призыва находится на личном контроле у командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Александра Чайко.

Командованием Восточного военного округа во взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации проводится непрерывный контроль по соблюдению всесторонних мер по недопущению заноса в войска и распространения коронавирусной инфекции.   

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ
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