20.12.2021 (23:45)

Команда борцов Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения готовится к первенству Воздушно-десантных войск

Дзюдоисты Псковского гвардейского соединения Воздушно-Десантных войск приступили к активным тренировкам для качественной подготовки к участию в чемпионате ВДВ.

Уровень подготовки спортсменов-десантников за последние 10 лет достиг высоких показателей. Военнослужащие неоднократно становились победителями и призерами на соревнованиях различного уровня.

Лучшие борцы соединения тренируются два раза в день утром и вечером. Продолжительность тренировки составляет не менее двух часов.

Тренировочный процесс основан на трёх китах борцовского ремесла: анаэробные нагрузки, кроссфит и борьба. Тренерский состав отмечает, что такой подход к подготовке позволяет спортсмену подойти ко времени проведения соревнований не только сильным и ловким, но и функционально выносливым.

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