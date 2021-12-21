21.12.2021 (04:00)

Летчики морской авиации Балтийского флота выполнили плановые полеты



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Летчики морской авиации Балтийского флота выполнили плановые полеты

Летчики истребительного, смешанного авиационного и смешанного вертолетного полков авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели полеты над материковой частью области и акваторией моря.

Летчики-истребители и бомбардировщики отработали тактику ведения воздушного боя с самолетами условного противника. Экипажи выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах.

В этот же время на аэродроме Донское в Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8 и Ка-27 морской авиации Балтийского флота, провели плановые учебно-тренировочные полеты.

В рамках учебно-боевых заданий экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат, а также осуществили учебные заходы в атаки по наземным целям условного противника.

Пилоты вертолетов Ка-27 также отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили поиск подводных лодок условного противника в дневное и ночное время.

В общей сложности, в плановых полетах морской авиации было задействовано около 20 летательных аппаратов различных видов.

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