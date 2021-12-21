21.12.2021 (04:00)
Летчики морской авиации Балтийского флота выполнили плановые полеты
Летчики истребительного, смешанного авиационного и смешанного вертолетного полков авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели полеты над материковой частью области и акваторией моря.
Летчики-истребители и бомбардировщики отработали тактику ведения воздушного боя с самолетами условного противника. Экипажи выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах.
В этот же время на аэродроме Донское в Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8 и Ка-27 морской авиации Балтийского флота, провели плановые учебно-тренировочные полеты.
В рамках учебно-боевых заданий экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат, а также осуществили учебные заходы в атаки по наземным целям условного противника.
Пилоты вертолетов Ка-27 также отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили поиск подводных лодок условного противника в дневное и ночное время.
В общей сложности, в плановых полетах морской авиации было задействовано около 20 летательных аппаратов различных видов.