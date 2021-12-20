20.12.2021 (23:30)
В Иваново проходит отборочный этап соревнований среди подразделений гвардейского соединения Воздушно-десантных войск по рукопашному бою
В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении проходит чемпионат по армейскому рукопашному бою среди воинских частей и подразделений.
В соревнованиях принимают участие около 150 военнослужащих, представляющих все воинские части, дислоцированные в городах Иваново и Кострома. Среди участников турнира неоднократные победители Всероссийских и Всеармейских соревнований по армейскому рукопашному бою, многие из которых имеют звания мастеров спорта в весовых категориях от 60 до 85 кг.
Победители будут представлять свое гвардейское соединения на чемпионате Воздушно-десантных войск.
Новости по теме:
Военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового горного соединения провели занятия по ночной стрельбе на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае
В Тульском гвардейском соединении ВДВ проведен смотр-готовности подразделений к учениям и полевым занятиям
В преддверии новогодних праздников воспитанниц Пансиона Минобороны России поздравили военнослужащие ВДВ
Метки: