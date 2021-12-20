Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.12.2021 (23:30)

В Иваново проходит отборочный этап соревнований среди подразделений гвардейского соединения Воздушно-десантных войск по рукопашному бою

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении проходит чемпионат по армейскому рукопашному бою среди воинских частей и подразделений.

В соревнованиях принимают участие около 150 военнослужащих, представляющих все воинские части, дислоцированные в городах Иваново и Кострома. Среди участников турнира неоднократные победители Всероссийских и Всеармейских соревнований по армейскому рукопашному бою, многие из которых имеют звания мастеров спорта в весовых категориях от 60 до 85 кг.

Победители будут представлять свое гвардейское соединения на чемпионате Воздушно-десантных войск. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового горного соединения провели занятия по ночной стрельбе на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае
В Тульском гвардейском соединении ВДВ проведен смотр-готовности подразделений к учениям и полевым занятиям
В преддверии новогодних праздников воспитанниц Пансиона Минобороны России поздравили военнослужащие ВДВ
Три «золота» и «бронзу» завоевали спортсмены ДОСААФ на турнире Junior Baltic Cup-2021

Метки:
Спорт , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false