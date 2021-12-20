20.12.2021 (23:30)

В Иваново проходит отборочный этап соревнований среди подразделений гвардейского соединения Воздушно-десантных войск по рукопашному бою

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении проходит чемпионат по армейскому рукопашному бою среди воинских частей и подразделений.

В соревнованиях принимают участие около 150 военнослужащих, представляющих все воинские части, дислоцированные в городах Иваново и Кострома. Среди участников турнира неоднократные победители Всероссийских и Всеармейских соревнований по армейскому рукопашному бою, многие из которых имеют звания мастеров спорта в весовых категориях от 60 до 85 кг.

Победители будут представлять свое гвардейское соединения на чемпионате Воздушно-десантных войск.

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