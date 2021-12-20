20.12.2021 (23:15)

Военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового горного соединения провели занятия по ночной стрельбе на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае

В соответствии с планом боевой подготовки Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения на полигоне «Раевский»» в Краснодарском крае проведены контрольные занятия с военнослужащими по ночной стрельбе.

Перед тем как выйти на огневой рубеж военнослужащие тщательно изучили условия выполнения упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки оптического и ночного прицелов, требования безопасности при стрельбе ночью.

Более десяти различных упражнений были выполнены с использованием ночных прицелов. В качестве целей в ходе занятия были использованы радиоуправляемые мишени.

При выполнении боевых стрельб мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника на различных дальностях, были поражены из стрелкового оружия – автоматов АК-74, ручных пулеметов «Печенег», автоматических гранатометов на станке АГС-17 «Пламя», а также из вооружения боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4МД. В ходе выполнения стрелковых упражнений применялись трассирующие и осветительные боеприпасы.

Практику управлению огнём подразделений получили младшие командиры, которые в ходе проводимых занятий совершенствовали навыки по организации действий, подчиненных на огневых рубежах в условиях ограниченной видимости.

Ночные стрельбы подразделений требуют от военнослужащих повышенной концентрации внимания, высоких навыков владения вооружением и техникой, а также слаженности экипажей.

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