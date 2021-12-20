20.12.2021 (23:00)

В Михайловской военной артиллерийской академии организованы выставки, посвященные памятным датам

В Михайловской военной артиллерийской академии для личного состава регулярно организуются выставки, посвященные памятным датам.

В музее истории академии с особым успехом прошла выставка, посвященная Дню Героев Отечества. Ведь в числе героев, чьи имена навечно вписаны в славную историю нашей Родины не мало тех, кто учился, служил и трудился в академии. В ходе экскурсий для личного состава заведующий музеем Михаил Колпаков рассказал о своём предшественнике полном кавалере ордена Славы полковнике Кравцове Георгии Константиновиче, Героях Советского Союза генерал-лейтенанте Белявском Борисе Васильевиче, полковнике Леонове Николае Васильевиче и о подвигах многих михайловцев, мужественно сражавшихся за Отечество.

Тематическая выставка, посвященная Дню Ракетных войск стратегического назначения открылась для посещения в музее истории академии 17 декабря 2021 года. Первая экскурсия была проведена для курсантов академии.

Для визуализации при создании экспозиций широко использовались копии произведений живописи, фотографии, книги, иллюстрации, личные вещи героев, модели военной и специальной техники и видеофильмы.

В академии накоплен богатый опыт по организации выставок. Разнообразие форм используемых при их создании позволяет расширить кругозор, приобрести дополнительные знания, реализовать задачи патриотического эстетического воспитания.

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