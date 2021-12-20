20.12.2021 (22:30)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ проведен смотр-готовности подразделений к учениям и полевым занятиям

В рамках подготовки воинских частей соединения к занятиям на полигонах на территории парашютно-десантного полка проведен смотр готовности подразделений.

В рамках смотра проверены экипировка и состояние ВВСТ, знание обязанностей военнослужащих согласно занимаемых должностей, состояние личного оружия, умение пользоваться приборами навигации и разведки.

В ходе смотра проверена готовность коллективного оружия, переносной учебно-материальной базы и средств связи.

Комиссия управления соединения проверила документацию, предназначенную для выполнения мероприятий согласно плана боевой подготовки. Проверены журналы и расписания боевой подготовки, документы, касаемые учета личного состава, учета вооружения и военной техники каждого командира подразделения.

В ходе смотра личный состав соединения продемонстрировал свою подготовку. Строевая выучка подразделений оценивалась, с выставлением соответствующих оценок в ведомости.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице