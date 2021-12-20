Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.12.2021 (22:30)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ проведен смотр-готовности подразделений к учениям и полевым занятиям

В рамках подготовки воинских частей соединения к занятиям на полигонах на территории парашютно-десантного полка проведен смотр готовности подразделений.

В рамках смотра проверены экипировка и состояние ВВСТ, знание обязанностей военнослужащих согласно занимаемых должностей, состояние личного оружия, умение пользоваться приборами навигации и разведки.

В ходе смотра проверена готовность коллективного оружия, переносной учебно-материальной базы и средств связи.

Комиссия управления соединения проверила документацию, предназначенную для выполнения мероприятий согласно плана боевой подготовки. Проверены журналы и расписания боевой подготовки, документы, касаемые учета личного состава, учета вооружения и военной техники каждого командира подразделения.

В ходе смотра личный состав соединения продемонстрировал свою подготовку. Строевая выучка подразделений оценивалась, с выставлением соответствующих оценок в ведомости.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В преддверии новогодних праздников воспитанниц Пансиона Минобороны России поздравили военнослужащие ВДВ
Новобранцы Коломенской артиллерийской бригады общевойсковой армии ЗВО отработали приемы контрбатарейной борьбы в ходе учений
В Алтайском крае мотострелки ЦВО остановили наступление условного противника
Новейший корабль «Циклон» в ходе госиспытаний успешно выполнил артиллерийские стрельбы в Чёрном море

Метки:
Боевая подготовка , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false