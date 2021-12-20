20.12.2021 (22:00)

Юнармейцы отряда имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко стали кадетами

Торжественная церемония присяги прошла в музее Победы на Поклонной горе.

Ученики 7 класса московской школы «Перспектива» Молжаниновского района дали клятву, пообещав с достоинством нести звание кадета, строго соблюдать устав школы, выполнять приказы командиров, дорожить честью класса, хорошо учиться, быть честными с товарищами и верно служить Отечеству.

В Зале Памяти и Скорби ребята возложили цветы к монументу «Скорбь», почтили память павших в Великой Отечественной войне и посмотрели 3D-инсталляцию «Дорога к Победе» под куполом Зала Славы.

На торжественной церемонии присутствовали представители войск РХБ защиты ВС РФ, 27 Научного центра Минобороны России, администрации школы «Перспектива», близкие родственники и почётные гости.

Обращаясь к учащимся с напутственными словами, представители войск РХБ защиты ВС РФ отметили, что им особенно приятно присутствовать на церемонии, поскольку присягу в этот день дают юнармейцы отряда, который носит имя прославленного Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко - легендарного командующего Красной Армии, ковавшего победы не только в годы Великой Отечественной войны.

Его имя носит и Военная академия РХБ зашиты – единственный вуз, где готовят уникальных специалистов радиационной, химической и биологической защиты, ряды курсантов которого, возможно, пополнят через несколько лет ставшие сегодня кадетами ребята, чем продолжат дело служения Родине их отцов и дедов.

Стоит отметить, что среди учащихся московской школы «Перспектива» немало тех, кто воспитывается в офицерских семьях, и в будущем планирует связать свою жизнь с военной стезёй, ведь микрорайон, где располагается учебное заведение, был построен Минобороны специально для военнослужащих.

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