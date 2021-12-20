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20.12.2021 (22:00)

Юнармейцы отряда имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко стали кадетами

Торжественная церемония присяги  прошла  в музее Победы на Поклонной горе.

Ученики 7 класса московской  школы «Перспектива» Молжаниновского района дали клятву,  пообещав с достоинством нести звание кадета, строго соблюдать устав школы, выполнять приказы командиров, дорожить честью класса, хорошо учиться, быть честными с товарищами и верно служить Отечеству.

В Зале Памяти и Скорби ребята возложили цветы к монументу «Скорбь», почтили память павших в Великой Отечественной войне и посмотрели 3D-инсталляцию «Дорога к Победе» под куполом Зала Славы.

На торжественной церемонии присутствовали представители войск РХБ защиты  ВС  РФ,  27 Научного центра  Минобороны России, администрации школы «Перспектива», близкие родственники и почётные гости.

Обращаясь к учащимся с напутственными словами, представители войск РХБ защиты  ВС РФ отметили, что им особенно приятно присутствовать на церемонии, поскольку присягу в этот день дают юнармейцы отряда, который носит имя  прославленного Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко -  легендарного командующего Красной Армии, ковавшего победы не только в годы Великой Отечественной войны.

 Его имя носит и Военная академия РХБ зашиты – единственный вуз, где готовят уникальных специалистов радиационной, химической и биологической защиты, ряды курсантов которого, возможно, пополнят через несколько лет ставшие  сегодня кадетами ребята, чем продолжат дело служения Родине их отцов и дедов.

 Стоит отметить, что среди учащихся  московской школы «Перспектива»  немало тех, кто воспитывается в офицерских семьях,  и в будущем планирует связать свою жизнь с военной стезёй, ведь микрорайон, где располагается учебное заведение, был построен  Минобороны специально для военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Кадетский корпус , Военное образование , Торжественные церемонии
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