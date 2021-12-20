20.12.2021 (21:45)

Региональное отделение ДОСААФ Башкортостана организовало турнир «Память», посвященный Дню героев Отечества и Дню памяти павших на Северном Кавказе

Региональное отделение ДОСААФ Башкортостана организовало турнир «Память», посвященный Дню героев Отечества и Дню памяти павших на Северном Кавказе.

В церемонии открытия спортивного турнира участвовали генерал-майор Игорь Харченко, начальник отдела республиканского военкомата подполковник Альберт Гильманов, командир первого отдельного юнармейского полка имени генерал-майора М.М. Шаймуратова Александр Пшеничный, представители «Боевого братства» Альберт Юмагулов и других ветеранских и общественных организаций.

Военнослужащие 29-го отдельного отряда специального назначения имени генерал-майора М.М. Шаймуратова представили гостям и участникам состязаний показательное выступление с элементами рукопашного боя, а также обеспечили судейство.

На турнир приехали ветераны боевых действий с разных уголков республики и команда 147-й военной автоинспекции, продемонстрировавшие свое мастерство и умение в шести дисциплинах: неполной разборке-сборке автомата Калашникова, надевании ОЗК, подтягивании, отжимании, рывке гири и стрельбе из пневматической винтовки. Вне зачета ветераны поучаствовали в практической стрельбе из страйкбольного оружия.

В отдельных видах программы титулы победителей завоевали Равиль Иликеев (Альшеевский район), Бакир Гумеров (Уфа), Вадим Хакимов (Миякинский район), Рустем Галин (Буздякский район), Евгений Левин (Уфа) и Георгий Михайлов (Уфа).

Командный зачет выиграли ветераны ВДВ Буздякского района, второе место у ветеранов Миякинского района, тройку призеров замкнула команда «Боевого братства» Альшеевского района. Все они в награду получили кубки, медали, грамоты и денежные призы.

За своих отцов-ветеранов активно переживали юные болельщики, также отправившиеся домой с подарком – книгой «Как самолет летает». Организаторы турнира «Память» - досаафовцы искренне поблагодари всех участников и своих помощников, пригласив ветеранов на подобные соревнования через год.

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