20.12.2021 (21:30)

Под Липецком юнармейцы отряда «Пересвет» приняли участие в Дне добрых дел

У юнармейцев отряда «Пересвет» средней школы села Троицкое Липецкого района имени Героя Советского Союза М.Д. Карасёва недавно был День добрых дел.

«Десант чистоты» высадился у дома жительницы села, участницы Великой Отечественной войны Клавдии Степановны Студеникиной. Ребята навели порядок на близлежащей территории. Клавдия Степановна всегда рада ребятам. «Они приносят мне праздник!», - говорит она.

В начальной школе села Косырёвка Липецкого района в 1-4 классах прошли классные часы «Блокадный Ленинград. Дорога жизни». Активное участие в мероприятиях приняли юнармейцы отряда «Молния». Классные часы начались с рассказа и показа архивных фото о тех страшных днях блокады Ленинграда, дороге жизни - пульсе блокадного Ленинграда. Юнармейцы узнали о значении Ладожской трассы, о том, что она спасла тысячи жизней. Теперь на берегу Ладожского озера находится музей «Дорога жизни». По окончании классных часов юнармейцы почтили память всех погибших жителей блокадного Ленинграда минутой молчания.

А вот у юнармейского отряда «Юный маргеловец» 5-е класса средней школы № 29 Липецка недавно прошел настоящий праздник. Из рук своего наставника, майора запаса, ветерана ВДВ, участника боевых действий в Афганистане Евгения Чуносова они получили голубые береты.

С этой памятной акцией ребят поздравили начальник отдела организационно-плановой, военно-патриотической работы, спорта и авиации регионального отделения ДОСААФ Липецкой области Дмитрий Поникаровский и главный специалист отдела Игорь Мазаев. По окончании мероприятия Евгению Чуносову и заместителю директора школы Ирине Бондаревой за активную военно-патриотическую работу вручили благодарственные письма регионального отделения ДОСААФ.

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