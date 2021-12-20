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20.12.2021 (21:15)

Юнармия и администрация Астраханской области подписали соглашение о сотрудничестве

Знаковое для Движения «Юнармия» и Астраханской области событие состоялось на молодёжном патриотическом форуме. Движение и администрация области объединили усилия в военно-патриотическом и гражданском воспитании подрастающего поколения. Свои подписи под соглашением о сотрудничестве оставили начальник Главного штаба Юнармии, олимпийский чемпион Никита Нагорный и глава региона Игорь Бабушкин.

Никита Нагорный побывал в спортивном центре морской и физической подготовки, где возложил цветы у бронекатера – памятника морякам-астраханцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также пообщался с юнармейцами и ответил на интересующие их вопросы.

Встреча, прошедшая под девизом «Диалог на равных», в точности передала дух мероприятия. Лидер Движения поделился секретами успеха и дал юным патриотам советы, как достигать побед и высоких результатов в жизни.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия
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