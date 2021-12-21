21.12.2021 (05:00)
Военные инженеры ЗВО восстановили транспортную доступность 40 сел в Вологодской области
Колонна инженерной техники Западного военного округа (ЗВО) совершила марш более 600 км. в населенный пункт Нижнее Вологодской области для наведения моста через реку Колпь.
Завершено возведение моста из комплекта понтонно-мостового парка (ПМП) протяженностью до 40 м, который будет обеспечивать жителям 40 сел транспортную доступность, потерянную после начала ремонта основного моста.
В составе отряда 18 человек и 10 единиц техники из комплекта понтонно-мостового парка модернизированного на базе автомобиля КамАЗ.
Решение о выделении личного состава и техники для оказания помощи жителям населенного пункта было принято командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым по обращению администрации Вологодской области.