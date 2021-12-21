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21.12.2021 (05:00)

Военные инженеры ЗВО восстановили транспортную доступность 40 сел в Вологодской области

Фото Видео

Колонна инженерной техники Западного военного округа (ЗВО) совершила марш более 600 км. в населенный пункт Нижнее Вологодской области для наведения моста через реку Колпь.

Завершено возведение моста из комплекта понтонно-мостового парка (ПМП) протяженностью до 40 м, который будет обеспечивать жителям 40 сел транспортную доступность, потерянную после начала ремонта основного моста.

В составе отряда 18 человек и 10 единиц техники из комплекта понтонно-мостового парка модернизированного на базе автомобиля КамАЗ.

Решение о выделении личного состава и техники для оказания помощи жителям населенного пункта было принято командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым по обращению администрации Вологодской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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