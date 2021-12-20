20.12.2021 (21:00)
Ансамбль РВСН «Красная звезда» продолжает набор в Детскую творческую студию
Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» продолжает набор в Детскую творческую студию на базе своего профессионального коллектива.
На данный момент в студии занимается около 100 детей военнослужащих.
Детская творческая студия ансамбля «Красная звезда» проводит обучение детей от 4 до 17 по направлениям вокала, хора, актерского мастерства и хореография, с привлечением опытных педагогов и солистов ансамбля.
Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» известен не только на просторах нашей Родины, но и за рубежом. За свою творческую деятельность Ансамблем дано более 7000 концертов.
Многие артисты Ансамбля награждены почетными званиями: «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», и они с радостью готовы дарить свой талант молодому поколению начинающих артистов.