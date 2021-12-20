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20.12.2021 (21:00)

Ансамбль РВСН «Красная звезда» продолжает набор в Детскую творческую студию

Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» продолжает набор в Детскую творческую студию на базе своего профессионального коллектива.

На данный момент в студии занимается около 100 детей военнослужащих.

Детская творческая студия ансамбля «Красная звезда» проводит обучение детей от 4 до 17 по направлениям вокала, хора, актерского мастерства и хореография, с привлечением опытных педагогов и солистов ансамбля.

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» известен не только на просторах нашей Родины, но и за рубежом. За свою творческую деятельность Ансамблем дано более 7000 концертов.

Многие артисты Ансамбля награждены почетными званиями: «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», и они с радостью готовы дарить свой талант молодому поколению начинающих артистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Культура
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