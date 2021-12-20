20.12.2021 (20:30)

В преддверии новогодних праздников воспитанниц Пансиона Минобороны России поздравили военнослужащие ВДВ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В преддверии новогодних праздников воспитанниц Пансиона Минобороны России поздравили военнослужащие ВДВ

В преддверии новогодних праздников представители командования Воздушно-десантных войск поздравили воспитанниц Пансиона Минобороны России с наступающим Новым годом и Рождеством.

Сладкие подарки от военнослужащих, а также самые теплые слова напутствия со сцены актового зала Пансиона девочкам передали Дед Мороз и Снегурочка. Под бурные аплодисменты перед воспитанницами выступили артисты Ансамбля песни и пляски ВДВ, которые исполнили для ней свои лучшие творческие номера и новогодние песни.

На большом экране девочкам показали праздничное обращение командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Эти светлые праздники дарят нам всем радость встречи с самыми дорогими и близкими людьми, тепло домашнего очага, предвкушение чего-то нового и обязательно доброго.

За прошедший год вы стали немного взрослее, обрели новых друзей и подруг, достигли высоких результатов в учебе и открыли в себе главное, что действительно важно в вашем возрасте — любовь к Родине и своей семье, гордость за наше Отечество.

Гордитесь нашей великой страной, ее героической историей, и она обязательно будет гордиться вами, вашими достижениями, передовыми знаниями, смелыми открытиями, той молодой энергией, которая позволит вам вывести Россию на новые победные рубежи.

Стены Пансиона стали для вас вторым домом, в котором царит теплая и душевная атмосфера, и огромная заслуга в этом ваших педагогов и наставников, требовательных, строгих и доброжелательных. Они искренне заботятся о вас, открывают для вас богатейший мир знаний, помогают каждой найти свой талант и призвание, учат быть достойными, порядочными, ценить дружбу, преодолевать трудности и становиться настоящими леди.

Дерзайте! Верьте в себя! Пусть вам всегда сопутствует удача, а настойчивость и трудолюбие помогут осуществить самые заветные мечты.

Уходящий год унесет с собой все ваши тревоги, волнения и сомнения, а наступающий — принесет свежие мысли, подарит яркие эмоции и вдохновение на дальнейшую учебу.

Вы молоды, активны и талантливы. Вы — настоящее и будущее нашей страны.

В новом 2022 году желаю вам искренней дружбы, радости и счастья в каждом дне, усердия и удачи, покорения новых высот, невероятных приключений, смеха и веселья. Верьте в себя, идите за своей мечтой и оставайтесь верны ей», — сказал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

В свою очередь девочки выразили благодарность воинам-десантникам и командующему ВДВ: «Уважаемый Андрей Николаевич, от лица воспитанниц Пансиона Министерства обороны Российской Федерации примите искренние слова благодарности Вам и Ансамблю песни и пляски Воздушно-десантных войск за такое трогательное поздравление, праздничное настроение и сладкие подарки. В ответ мы от всей души хотим пожелать, чтобы в будущем году все желания осуществлялись, все мечты воплотились в реальность, все планы реализовались, все надежды оправдались. Мы желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, нескончаемых сил и энергии».

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