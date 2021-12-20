20.12.2021 (19:45)

В Самаре военнослужащие подразделений РХБ защиты продезинфицировали территорию штаба общевойсковой армии

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели дезинфекцию штаба гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцируемой в Поволжье.

Специальную обработку территории провели специалисты мобильного отряда войск РХБ защиты в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Военнослужащие продезинфицировали бытовые помещения и рабочие кабинеты, а также помещения общего пользования. Всего было обработано более 3 000 квадратных метров.

К работам были привлечены мобильные расчеты, в которые входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты. Для дезинфекции были использованы специальные комплекты ДКВ-1 и авторазливочная станция АРС-14КМ.

Справочно:

2-я гвардейская общевойсковая армия — воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в состав ЦВО. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения материально-технического обеспечения.

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