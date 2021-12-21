21.12.2021 (05:00)

Российские миротворцы в круглосуточном режиме выполняют задачи по поддержанию мира в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы в круглосуточном режиме выполняют задачи по поддержанию мира в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента выполняют задачи по контролю за реализацией достигнутых договорённостей о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе.

За последний месяц нарушений не зафиксировано, отдельные незначительные инциденты урегулировались совместными трехсторонними усилиями на местах.

Российские инженерно-саперные подразделения разминировали около 5 га местности и объектов, а также уничтожили около 20 неразорвавшихся боеприпасов. После чего миротворцы совершили около 30 выездов для обеспечения безопасности сельскохозяйственных и ремонтно-восстановительных работ.

В целях контроля режима прекращения огня, мониторинга обстановки и недопущения провокационных действий мобильные группы российского миротворческого контингента 66 раз выполнили патрулирование вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе. Было сопровождено более 400 паломников в монастыри Амарас и Гандзасар

Обеспечено безопасное прохождение 73 автомобильных колонн Азербайджана через Лачинский коридор в северном и южном направлениях.

Военные медики миротворческого контингента оказали квалифицированную помощь более 1 тыс. местным жителям.

Военнослужащие российского центра гуманитарного реагирования при участии благотворительных организаций провели 11 гуманитарных акций по оказанию помощи вынужденным переселенцам и нуждающимся семьям. Выдано около 3 тонн гуманитарной помощи.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Алексей Соколов.

«Представителями российского миротворческого контингента осуществлено сопровождение четырех колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики через Лачинский коридор: двух – в северном направлении и двух – в южном.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 326,6 га территории, 683 км дорог, 1 937 зданий, обнаружено и обезврежено более 26 тыс. взрывоопасных предметов.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении», - добавил Соколов.

Выполнение российским миротворческим контингентом задач по поддержанию мира в регионе продолжается в соответствии с ранее достигнутыми договорённостям.

Справочно:

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице