20.12.2021 (19:30)

Более 100 воспитанников-первокурсников Оренбургского кадетского училища торжественно поклялись быть верными своему Отечеству

Более 100 воспитанников-первокурсников Оренбургского президентского кадетского училища торжественно поклялись быть верными своему Отечеству.

Торжественное мероприятие проходило в концертном зале училища, где ребята приняли на себя благородное и почётное звание российского кадета. Первокурсники поклялись верно и самоотверженно служить своему Отечеству, быть честными и верными товарищами. После произнесения слов торжественной клятвы каждому воспитаннику вручили заветный знак и удостоверение кадета. После мероприятия ребята приняли поздравления от родителей и старших товарищей, для новоиспеченных кадетов творческие коллективы училища подготовили праздничный концерт.

Мероприятие проходило с выполнением всех требований безопасности по противодействию коронавирусной инфекции. В концертный зал допускались только зрители, имеющие справки о вакцинации и QR-коды.

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