Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.12.2021 (19:15)

В Калужской области военнослужащие дальней авиации приступили к подготовке к Новому году

В авиационном полку дальней авиации в Калужской области личный состав приступил к украшению военного городка в преддверии Нового года.

В канун праздника военнослужащие украсили праздничными убранствами детские площадки гарнизона, соорудили снежные горки, установили новогоднюю елку.

Кроме того, во всех казармах в настоящее время организованы конкурсы по подготовке новогодней стенной газеты, украшению служебных помещений и ёлок, по итогам которых будут выявлены лучшие подразделения. Победители получат сладкие подарки от командования воинских частей.

«Ожидание подарков и праздничный дух неумолимо проникают и в Вооружённые Силы страны. Несмотря на то, что перед защитниками родины стоят другие задачи - та же учёба и боевые дежурства, приходится искать время и на украшение казармы. Новый год вносит свои коррективы и в строгий распорядок военной жизни, в распорядок дня военнослужащих будут внесены изменения, для того что бы они смогли встретить наступающий год, под бой курантов», - сообщил заместитель командира авиационного полка дальней авиации по военно-политической работе подполковник Иван Субботин.

В первые праздничные дни нового 2022 года для военнослужащих запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Энгельсском соединении дальней авиации с молодыми офицерами проведены занятия по работе с авиационными средствами поражения
В Главном центре РКО прошла комплексная тренировка с применением средств индивидуальной защиты
Новобранцы Амурского соединения дальней авиации приняли Военную присягу
Российские военнослужащие в Киргизии поздравили воспитанников подшефного детского социального учреждения с наступающим Новым годом

Метки:
Праздники , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false