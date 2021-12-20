20.12.2021 (19:15)

В Калужской области военнослужащие дальней авиации приступили к подготовке к Новому году

В авиационном полку дальней авиации в Калужской области личный состав приступил к украшению военного городка в преддверии Нового года.

В канун праздника военнослужащие украсили праздничными убранствами детские площадки гарнизона, соорудили снежные горки, установили новогоднюю елку.

Кроме того, во всех казармах в настоящее время организованы конкурсы по подготовке новогодней стенной газеты, украшению служебных помещений и ёлок, по итогам которых будут выявлены лучшие подразделения. Победители получат сладкие подарки от командования воинских частей.

«Ожидание подарков и праздничный дух неумолимо проникают и в Вооружённые Силы страны. Несмотря на то, что перед защитниками родины стоят другие задачи - та же учёба и боевые дежурства, приходится искать время и на украшение казармы. Новый год вносит свои коррективы и в строгий распорядок военной жизни, в распорядок дня военнослужащих будут внесены изменения, для того что бы они смогли встретить наступающий год, под бой курантов», - сообщил заместитель командира авиационного полка дальней авиации по военно-политической работе подполковник Иван Субботин.

В первые праздничные дни нового 2022 года для военнослужащих запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия.

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