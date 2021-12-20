20.12.2021 (18:45)

В Энгельсском соединении дальней авиации с молодыми офицерами проведены занятия по работе с авиационными средствами поражения

В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Саратовской области с выпускниками высших военных учебных заведений проведены показные занятия по подвеске авиационных средств поражения.

Основной целью занятий являлась отработка молодыми офицерами вопросов предварительной подготовки крылатых ракет к подвеске на самолеты-носители, взаимодействие технического состава и летного персонала при подготовке техники к вылету, а также элементы инженерно-штурманских расчетов по применению крылатых ракет.

В рамках мероприятия был отработан весь спектр задач по обслуживанию авиационной техники, заправке самолетов, подвеске авиационных средств поражения и подготовке к выполнению задач по предназначению.

Всего в занятиях приняли участие более 20 молодых офицеров.

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