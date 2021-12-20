Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.12.2021 (18:45)

В Энгельсском соединении дальней авиации с молодыми офицерами проведены занятия по работе с авиационными средствами поражения

В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Саратовской области с выпускниками высших военных учебных заведений проведены показные занятия по подвеске авиационных средств поражения.

Основной целью занятий являлась отработка молодыми офицерами вопросов предварительной подготовки крылатых ракет к подвеске на самолеты-носители, взаимодействие технического состава и летного персонала при подготовке техники к вылету, а также элементы инженерно-штурманских расчетов по применению крылатых ракет.

В рамках мероприятия был отработан весь спектр задач по обслуживанию авиационной техники, заправке самолетов, подвеске авиационных средств поражения и подготовке к выполнению задач по предназначению.

Всего в занятиях приняли участие более 20 молодых офицеров. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Главном центре РКО прошла комплексная тренировка с применением средств индивидуальной защиты
Новобранцы Амурского соединения дальней авиации приняли Военную присягу
Экипажи ВТА провели ночные полеты на самолетах Ил-76
В Твери военнослужащие с детьми посетили Губернаторскую елку

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Дальняя авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false