20.12.2021 (18:30)

В Главном центре РКО прошла комплексная тренировка с применением средств индивидуальной защиты

С военнослужащими Главного центра разведки космической обстановки успешно прошла комплексная тренировка по отработке нормативов по радиационной, химической и биологической защите.

Перед проведением тренировки с личным составом проверялось наличие и целостность средств индивидуальной защиты, правильность их укладки и обслуживания, после чего военнослужащие приступили к отработке нормативов.

Подобные тренировки позволяют личному составу подробно разобрать все элементы подготовки, указать на часто совершаемые ошибки и совершенствовать выполнение каждого элемента норматива.

Тренировки выполняются регулярно, согласно плану боевой подготовки.

Цели и задачи проведенных занятий достигнуты в полном объеме, личный состав повысил уровень практических навыков выполнения нормативов по РХБ защите.

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