20.12.2021 (18:30)
В Главном центре РКО прошла комплексная тренировка с применением средств индивидуальной защиты
С военнослужащими Главного центра разведки космической обстановки успешно прошла комплексная тренировка по отработке нормативов по радиационной, химической и биологической защите.
Перед проведением тренировки с личным составом проверялось наличие и целостность средств индивидуальной защиты, правильность их укладки и обслуживания, после чего военнослужащие приступили к отработке нормативов.
Подобные тренировки позволяют личному составу подробно разобрать все элементы подготовки, указать на часто совершаемые ошибки и совершенствовать выполнение каждого элемента норматива.
Тренировки выполняются регулярно, согласно плану боевой подготовки.
Цели и задачи проведенных занятий достигнуты в полном объеме, личный состав повысил уровень практических навыков выполнения нормативов по РХБ защите.