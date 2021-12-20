20.12.2021 (18:15)

Новобранцы Амурского соединения дальней авиации приняли Военную присягу

Молодое пополнение осеннего призыва 2021 года воинских частей дальней авиации в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке приняло Военную присягу.

В течение четырёх недель с новобранцами был проведен комплекс мероприятий по освоению военной техники и вооружения.

Военнослужащих обучили непосредственным обязанностям по соответствующей программе, положениям общевоинских уставов, основам строевой подготовки и распорядку дня воинской части.

После специального обучения общевоинской подготовке солдаты получили военно-специальные навыки, после чего их распределили в соответствующие подразделения согласно своим специальностям.

В течение осенней призывной кампании 2021 года в воинские части Амурского авиационного соединения планируется принять более 200 военнослужащих из числа молодого пополнения, призванных на военную службу из разных регионов Российской Федерации.

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