20.12.2021 (17:45)

Три «золота» и «бронзу» завоевали спортсмены ДОСААФ на турнире Junior Baltic Cup-2021

В Калининграде во Дворце спорта «Янтарный» под эгидой Ассоциации киокусинкай России прошли открытые международные соревнования по киокушинкай Junior Baltic Cup-2021. Турнир с этого года входит не только в международный календарь соревнований IKO (Международная организация каратэ ИКО Киокушинкайкан), но и в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации.

В первой половине дня соревновались самые юные спортсмены 6-11 лет (категории 6-7, 8-9, 10-11 лет), а после обеда – младшие юноши и девушки, юниоры и юниорки – 12-17 лет. В турнире приняли участие около 600 спортсменов из более чем сорока регионов России, а также из Белоруссии, Монголии, Молдавии, Сербии, Испании, Германии, Франции, Ливана и Польши.

В соревнованиях участвовали представители нескольких федераций, развивающих киокушинкай в нашей стране и за рубежом, включая Федерацию Кёкусинкай России, входящую в Международную федерацию каратэ (IFK). Представители IFK, спортсмены секции кёкусинкай каратэ военно-патриотического клуба «Варяг» Калининградской объединенной спортивно-технической школы ДОСААФ России выступили на турнире в нескольких возрастных и весовых номинациях. Девять воспитанников тренера Михаила Полюховича вышли на татами Дворца спорта «Янтарный».

Первыми завоевали «золото» и «бронзу» в копилку команды самые юные бойцы Алексей Кузнецов и Александр Богуславский, выступавшие в одной весовой категории до 35 кг. Среди мальчиков 10-11 лет Алексей занял первое место, Александр – третье.

Среди младших юношей 12-13 лет в весовой категории до 45 кг победу одержал Матвей Морской. Следуя наступательной тактике, он работал на татами в полную силу и уверенно выиграл пять боев.

Также пять поединков провел Никита Коробицын и был признан сильнейшим среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 50 кг. Его атакующий стиль ведения боя, причем в высоком темпе, не оставлял соперникам никаких шансов на успех.

«Наши ребята выиграли три «золота» и «бронзу» Junior Baltic Cup, впервые достигнув такого результата на этом международном турнире. В Калининград приехали бойцы со всей страны, из-за рубежа и наши спортсмены на татами встречались с соперниками разных стилей каратэ. Это хороший опыт, который поможет в дальнейшем развитии», - отметил тренер секции кёкусинкай каратэ КОСТШ ДОСААФ России Михаил Полюхович.

Завершился турнир Junior Baltic Cup-2021 торжественной и красочной церемонией, которая традиционно закрывает соревнования по киокусинкай.

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