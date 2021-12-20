20.12.2021 (17:30)

Курсанты Военного института (инженерно-технического) Военной академии МТО приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний»

В декабре курсанты факультета энергетики Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» совместно с проектом «Мечтай со мной», направленной на то, чтобы во время предновогоднего волшебства поверили в чудо как можно больше детей.

В ходе благотворительной акции были организованы пункты «исполнения желаний», где каждый желающий мог осуществить мечту ребенка и лично поздравить его, вручив заветный подарок.

Курсанты А.Карпетченко и А. Рамазонов приняли участие в мероприятии и исполнили желания двух детей, осчастливив их, подарив им улыбку и веру в новогоднее чудо. Даша, 9 лет: ее никогда не пугали сложности, с которыми связываются дети при рукоделии, поэтому всегда мечтала о картинах для вышивания бисером. Николай, 16 лет: всегда хотел помогать и оберегать людей. Поэтому мечтал о компьютерной игре, где он мог это делать без каких-либо проблем.

Курсанты института, подарив несколько улыбок, мотивировали своих сослуживцев на участие в акции и на собственном примере показали, что для счастья детей нужно совсем немного – уделить им немного внимание и проявить заботу.

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