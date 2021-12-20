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20.12.2021 (17:00)

Морские пехотинцы Балтийского флота приступили к практическим занятиям по морской десантной подготовке

Личный состав бригады морской пехоты Балтийского флота приступил к практическим занятиям по морской десантной подготовке на полигоне Хмелевка в Калининградской области. В тренировках, которые проходят на морском десантном полигоне соединения, принимают участие военнослужащие батальонов морской пехоты на штатной технике – БТР-82А.

В ходе морской десантной подготовки военнослужащие изучают и отрабатывают тактические действия экипажей бронетранспортеров в составе подразделений с учетом специфики морского побережья Балтийского моря. Морские пехотинцы Балтийского флота совместно с экипажами больших десантных кораблей отрабатывают погрузку и выгрузку техники, как с берега, так и на плаву, выполняют высадку морского десанта способом на плав.

В целом морская десантная подготовка включает отработку способов преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом, способов погрузки и выгрузки личного состава и техники на десантные корабли и катера, а также изучение устройства десантно-высадочных средств.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Морской десант
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