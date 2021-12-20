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20.12.2021 (16:45)

Офицер Минобороны России стал «Меценатом года» и получил премию «Крылья аиста» от мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов столичной премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста».

Одним из лауреатов премии в номинации «Меценат года» стал офицер отдела сопровождения интернет-портала Минобороны России Федор Никулин.

Федор Никулин стал победителем передачи капитал-шоу «Поле чудес», приуроченного ко Дню защитника Отечества. Федор не только сумел стать победителем телепрограммы, но и выиграл автомобиль, отгадав слово в суперигре. Помимо машины, он еще выиграл музыкальный синтезатор, умную колонку и телевизор.

Еще до участия в съемках Федор решил: если станет победителем, то передаст все призы центру содействия семейному воспитанию. Данное обещание он сдержал.

Сейчас Федор проходит службу в отделе сопровождения интернет-портала Минобороны России, где отвечает за функционирование сайтов образовательных организации военного ведомства.

Премия «Крылья аиста» вручается за вклад в семейное устройство детей-сирот. Много детей, попадают в самые сложные ситуации, становятся сиротами, и им требуется огромное внимание со стороны профессиональных организаций, людей, готовых взять их в свои семьи, и благотворителей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министерство обороны
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