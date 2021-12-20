20.12.2021 (16:45)
Офицер Минобороны России стал «Меценатом года» и получил премию «Крылья аиста» от мэра Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов столичной премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста».
Одним из лауреатов премии в номинации «Меценат года» стал офицер отдела сопровождения интернет-портала Минобороны России Федор Никулин.
Федор Никулин стал победителем передачи капитал-шоу «Поле чудес», приуроченного ко Дню защитника Отечества. Федор не только сумел стать победителем телепрограммы, но и выиграл автомобиль, отгадав слово в суперигре. Помимо машины, он еще выиграл музыкальный синтезатор, умную колонку и телевизор.
Еще до участия в съемках Федор решил: если станет победителем, то передаст все призы центру содействия семейному воспитанию. Данное обещание он сдержал.
Сейчас Федор проходит службу в отделе сопровождения интернет-портала Минобороны России, где отвечает за функционирование сайтов образовательных организации военного ведомства.
Премия «Крылья аиста» вручается за вклад в семейное устройство детей-сирот. Много детей, попадают в самые сложные ситуации, становятся сиротами, и им требуется огромное внимание со стороны профессиональных организаций, людей, готовых взять их в свои семьи, и благотворителей.