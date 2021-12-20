20.12.2021 (16:30)

Экипаж спасательного буксирного судна СБ-742 возвратился в Новороссийск после выполнения задач в Средиземном море

Экипаж спасательного буксирного судна СБ-742 Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) возвратился в пункт базирования после выполнения задач в Средиземном море.

На причале военно-морской базы состоялась церемония встречи экипажа, в ходе которой членам экипажа судна были вручены награды Министерства обороны и объявлены благодарности.

В ходе 6-месячного пребывания в составе объединенной группировки ВМФ России в Средиземном море экипаж СБ-742 принял участие в двух международных военно-морских учениях: «Совместные военно-морские маневры – 2021» с кораблями Военно-морских сил (ВМС) Алжирской Народной Демократической Республики и «Мост дружбы - 2021» с кораблями ВМС Арабской Республики Египет.

В ближайшее время экипаж СБ-742 выполнит комплекс послепоходовых регламентных работ на основных механизмах буксира и продолжит выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Справка:

СБС СБ-742 вошел в состав НВМБ в декабре 2019 года и является четвёртым спасательным буксиром проекта 22870, построенным для ЧФ.

Основным предназначением спасательного буксирного судна является буксировка и снятие с мели кораблей и судов, тушение пожаров на аварийных кораблях (судах) и береговых сооружениях, эвакуация людей и оказание медицинской помощи пострадавшим, подача электроэнергии на аварийный корабль и поддержание его на плаву, выполнение водолазных работ на глубинах до 60 м, сбор нефтепродуктов с поверхности моря, а также выполнение поисковых и обследовательских работ.

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