20.12.2021 (16:15)

Экипажи МиГ-31 Су-34 и Су-24МР выполнили около 200 дозаправок на учении под Челябинском



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи МиГ-31 Су-34 и Су-24МР выполнили около 200 дозаправок на учении под Челябинском

Экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР Центрального военного округа (ЦВО) выполнили около 200 дозаправок от авиатанкера Ил-78 в ходе учения, завершившегося в Челябинской области.

Лётчики трёх типов самолетов отработали парную и одиночную дозаправку днём и ночью на высоте от 4000 до 7000 метров. Сложнейший элемент летной подготовки экипажи выполнили на скорости 600-700 км/ч, сближаясь с танкером на дистанцию до 10 метров. Во время дозаправки лётчики МиГ-31, Су-34 и Су-24МР отработали взаимодействие с командиром топливозаправщика, который контролировал скорость и высоту полета, дистанцию между самолетами и очередность подходов к авиатанкеру Ил-78. Передача топлива осуществлялась с помощью специального оборудования: штанги заправляемого самолета и конус-датчика Ил-78.

В двухнедельном летно-тактическом учении на дозаправку топливом в воздухе, было задействовано 13 единиц авиационной техники: самолет-заправщик Ил-78, истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР, а также около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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