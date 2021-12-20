20.12.2021 (16:00)
В бригаде управления гвардейской танковой армии ЗВО состоялась церемония приведения к Военной присяге
В Московской области состоялась церемония приведения к Военной присяге военнослужащих бригады управления гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.
К присяге были приведены более 100 новобранцев осеннего призыва. Все они уже прошли курс начальной общевойсковой подготовки и готовы выполнять боевые задачи в составе бригады связи.
Перед молодыми защитниками родины с напутствующими словами выступило командование бригады.
«Впереди вас ждет год службы в одном из лучших подразделений гвардейской танковой армии, за этот год вы станете настоящими специалистами связи и защитниками родины, гордостью ваших родителей. Офицерский корпус обучит вас боевой и специальной подготовке, а воинский коллектив станет второй семьей», — обратился к новобранцам заместитель командира бригады по военно-политической работе подполковник Александр Замай.
Всего за 2021 год в бригаде управления гвардейской танковой армии ЗВО присягнули на верность родине более 400 военнослужащих.