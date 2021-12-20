20.12.2021 (16:00)

В бригаде управления гвардейской танковой армии ЗВО состоялась церемония приведения к Военной присяге

В Московской области состоялась церемония приведения к Военной присяге военнослужащих бригады управления гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

К присяге были приведены более 100 новобранцев осеннего призыва. Все они уже прошли курс начальной общевойсковой подготовки и готовы выполнять боевые задачи в составе бригады связи.

Перед молодыми защитниками родины с напутствующими словами выступило командование бригады.

«Впереди вас ждет год службы в одном из лучших подразделений гвардейской танковой армии, за этот год вы станете настоящими специалистами связи и защитниками родины, гордостью ваших родителей. Офицерский корпус обучит вас боевой и специальной подготовке, а воинский коллектив станет второй семьей», — обратился к новобранцам заместитель командира бригады по военно-политической работе подполковник Александр Замай.

Всего за 2021 год в бригаде управления гвардейской танковой армии ЗВО присягнули на верность родине более 400 военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице