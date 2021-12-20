20.12.2021 (15:15)

Новобранцы Коломенской артиллерийской бригады общевойсковой армии ЗВО отработали приемы контрбатарейной борьбы в ходе учений

Молодое пополнение артиллерийской бригады общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в городе Коломне, отработали приемы контрбатарейной борьбы в ходе тактических учений в Московской области.

Перед военнослужащими стояла задача залпами с «ложных» позиций вынудить условного противника ответить на их огонь и таким образом обнаружить свою дислокацию. Заранее развернутые и подготовленные на безопасном удалении радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Зоопарк» зафиксировали контрвыстрелы противника и определили координаты его объектов.

Артиллерийские батареи 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» оперативно получили необходимые целеуказания и огнём без пристрелки смогли стопроцентно уничтожить все выявленные цели.

В учениях принимало участие около 150 артиллеристов общевойсковой армии ЗВО, свыше 80 из них являются молодым пополнением артиллерийской бригады общевойсковой армии ЗВО.

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