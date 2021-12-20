20.12.2021 (14:45)

В филиале ЦЖКУ Минобороны России по Москве и Московской области подведены итоги 2021 года

Подведение итогов деятельности является важным ежегодным мероприятием, где оценивается работа не только жилищно-коммунальных служб, но и всех подведомственных структур филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по г. Москве и Московской области).

В оперативном управлении филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Москве и Московской области) - 268 военных городков, где в эксплуатации находятся более 3700 объектов, в том числе: 187 объектов теплового хозяйства, из них: 57 центрально тепловых пунктов, 99 котельных. Более 3 тыс. зданий казарменно-жилищного фонда общей площадью 2,8 тыс. кв. м, жилой фонд – 25 объектов, более 500 коммунальных сооружений, свыше 1,9 тыс. км инженерных сетей.

В соответствии с планом текущего ремонта собственными силами на 2021 год были запланированы работы на 370 объектах. В том числе: на 13 объектах жилого фонда, 28 объектах казарменно-жилищного фонда, 38 объектах теплового хозяйства, 28 объектах водопроводно-канализационного хозяйства, 139 объектах электросетевого хозяйства, 74 контейнерных площадках, 6 объектах благоустройства придомовой территории, 44 объектах по огнезащитной обработке деревянных конструкций. Общая готовность составляет – 100% от плана.

В 2021 году заключены государственные контракты с подрядными организациями по проведению капитального ремонта на трех объектах теплового хозяйства, расположенных на территории Московской области: в городе Климовск, посёлках Загорянский, Мещерино. Основные работы по объектам завершены.

Подготовка обслуживаемых фондов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Москве и Московской области) к отопительному периоду 2021-2022 годов проводилась в целях минимизации влияния температурных и других погодных факторов на надежность работы объектов, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности.

С целью уменьшения энергозатратности, повышения эффективности эксплуатационного содержания, для снижения текущих расходов на обслуживание объектов ежегодно проводится установка дополнительного энергосберегающего оборудования. В 2021 году установлено 68 приборов учёта потребления энергоресурсов.

На территории Московской области в рамках проведения мероприятий по энергосервисным контрактам, направленным на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на цели внутреннего и наружного освещения, специалистами жилищно-коммунальных служб филиала в 2021 году выполнены работы по замене более 3,5 тыс. энергозатратных ламп на энергосберегающие.

Реализация этих и других мероприятий способствует снижению расходов на содержание коммунального имущества Минобороны России в части обеспечения тепловой энергией, водоснабжением и водоотведением, а также повышению надёжности работы коммунальной инфраструктуры и снижению себестоимости оказания услуг в целом.

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