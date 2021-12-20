20.12.2021 (15:30)

В соединении железнодорожных войск ЦВО открыли ледовый каток

В Екатеринбурге на территории соединения железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) силами личного состава введен в эксплуатацию ледовый каток.

Строительство началось ещё в ноябре и до сегодняшнего дня железнодорожники вносили свой вклад в постройку сооружения. Ледовый каток торжественно открыли игрой в хоккей, в которой приняли участие военнослужащие из разных подразделений соединения.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстан.

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