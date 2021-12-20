20.12.2021 (15:45)

Вертолёт Ми-8 ЦВО доставил экипаж «Союза МС-20» из точки посадки в Жезказган

Экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8МТВ5-1 из числа авиационной поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) доставил космонавтов из точки посадки «Союза МС-20» в Жезказган.

Перелет из основного района посадки спускаемого аппарата на аэродром Жезказгана прошёл в сложных метеоусловиях. На борту вертолета экипаж «Союза МС-20» сопровождали специалисты-медики, которые контролировали жизненно важные показатели космонавтов: пульс, давление и насыщенность крови кислородом.

Кроме того, военные специалисты с помощью эвакуационной машины ПЭМ-2, оснащённой грузовой платформой, доставят в Жезказган спускаемый аппарат космического корабля.

Посадка и эвакуация экипажа «Союза МС-20», несмотря на сложные погодные условия, прошла в штатном режиме.

После эвакуации космонавтов поместили в специально оборудованные отапливаемые салоны поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 «Синяя птица», где они находились под наблюдением медиков.

В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-20» было задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-20» состоялась сегодня в 06:13 мск. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

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