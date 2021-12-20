20.12.2021 (14:30)

В Смоленской области с молодым пополнением была проведена тренировка по обеспечению войск защищённой системой связи

С молодым пополнением подразделений связи Ельнинской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) была проведена тренировка по обеспечению войск защищённой системой связи. Мероприятие боевой подготовки состоялось в Смоленской области на полигоне Дорогобуж.

Новобранцы отработали полный комплекс задач по выдвижению в район и дальнейшему развёртыванию радиостанций средней мощности Р-166, командно-штабных машин Р-142 и цифровых радиорелейных станций Р-419Л1.

После развёртывания станций связи военнослужащие организовали работу коммутационного оборудования, провели привязку комплексов к стационарным узлам связи по проводным и радиорелейным линиям, в том числе проложив резервные пути, а также обеспечили защищённую видео-конференц-связь на расстояние свыше 1 тыс. км.

Всего в мероприятии боевой подготовки принимало участие почти 100 специалистов связи Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО.

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