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20.12.2021 (14:15)

В Сибири состоялись последние отправки новобранцев в соединения и воинские части Минобороны России

Сегодня на сборных пунктах в Сибири состоялись последние отправки новобранцев текущего осеннего призыва для прохождения службы в соединениях и воинских частях Министерства обороны Российской Федерации.

Все мероприятия осеннего призыва граждан на военную службу проходили с соблюдением санитарных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции.

Для проведения дезинфекции сборных пунктов выделялась специальная техника войск РХБ защиты и нештатные дезинфекционные команды. На призывных и сборных пунктах региона был организован барьерный контроль. Призывники перед отправкой проходили обязательное тестирование на наличие COVID-19 и отправлялись к местам службы только при отрицательных результатах.

По прибытии в части призывники размещаются на двухнедельную изоляцию, во время которой они проходят медицинские осмотры, психологическое обследование, с ними проводятся занятия по начальной военной подготовке с использованием учебно-материальной базы.

Принятые меры направлены на исключение проникновения коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС РФ.

Всего за время осеннего призыва с территории Сибирского федерального округа в Вооруженные Силы Российской Федерации отправлено около 18 тыс. человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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