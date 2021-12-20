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20.12.2021 (14:00)

Российские военнослужащие в Киргизии поздравили воспитанников подшефного детского социального учреждения с наступающим Новым годом

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии поздравили воспитанников подшефного детского социального учреждения патронатно-адаптационного центра «Умут» с наступающим Новым годом.

Подопечные центра радостно встретили военных людей, которые вручили им сладкие подарки и фрукты для новогоднего стола. Совместно с воспитанниками социального учреждения люди в погонах нарядили елку. Затем состоялся концерт художественной самодеятельности, который ребята специально подготовили к этой встрече, они исполняли музыкальные композиции и читали стихотворения.

Руководство детского социального учреждения поблагодарило российских военнослужащих, которые регулярно оказывают помощь учреждению. Ребята всегда радуются приезду представителей военной базы и ждут их в гости.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Киргизской Республике.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники , Военная база , Киргизия
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