20.12.2021 (13:30)
В Алтайском крае мотострелки ЦВО остановили наступление условного противника
На учении в Алтайском крае военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) остановили наступление условного противника.
По замыслу мероприятия разведывательные подразделения обнаружили сосредоточение техники условного противника. Командованием было принято решение о перегруппировке сил для нанесения опережающего удара и срыва наступления. Военнослужащие совершили марш на штатной технике в район учебно-боевого применения, где заняли оборону. Огнем из штатного вооружения БМП и стрелкового оружия мотострелки уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника.
В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.
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