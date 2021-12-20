20.12.2021 (13:30)

В Алтайском крае мотострелки ЦВО остановили наступление условного противника

На учении в Алтайском крае военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) остановили наступление условного противника.

По замыслу мероприятия разведывательные подразделения обнаружили сосредоточение техники условного противника. Командованием было принято решение о перегруппировке сил для нанесения опережающего удара и срыва наступления. Военнослужащие совершили марш на штатной технике в район учебно-боевого применения, где заняли оборону. Огнем из штатного вооружения БМП и стрелкового оружия мотострелки уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице