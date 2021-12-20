Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.12.2021 (13:30)

В Алтайском крае мотострелки ЦВО остановили наступление условного противника

На учении в Алтайском крае военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) остановили наступление условного противника.

По замыслу мероприятия разведывательные подразделения обнаружили сосредоточение техники условного противника. Командованием было принято решение о перегруппировке сил для нанесения опережающего удара и срыва наступления. Военнослужащие совершили марш на штатной технике в район учебно-боевого применения, где заняли оборону. Огнем из штатного вооружения БМП и стрелкового оружия мотострелки уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Новейший корабль «Циклон» в ходе госиспытаний успешно выполнил артиллерийские стрельбы в Чёрном море
Связисты общевойскового объединении ВВО отработали вопросы управления войсками на новейших средствах связи
Экипаж «Союза МС-20» на Земле встретят друзья с традиционной японской лапшой
Арктические мотострелки отработали тактику рейдовых действий

Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false