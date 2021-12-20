20.12.2021 (13:00)

На Северном флоте прошёл открытый чемпионат по баскетболу



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Северном флоте прошёл открытый чемпионат по баскетболу

На Северном флоте завершился десятый открытый чемпионат по баскетболу, посвящённый памяти президента федерации баскетбола города Североморска Геннадия Мещерякова.

Церемония закрытия состоялась в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт». В ней приняли участие олимпийский чемпион СССР по баскетболу 1988 года Сергей Тараканов и дочь Геннадия Мещерякова.

Соревнования проходили между командами основных объединений, соединений и воинских частей флота, а также гражданских учреждений закрытых административно-территориальных образований Мурманской области.

Согласно правилам чемпионата, команды были поделены на два дивизиона.

В первом дивизионе команда «Мост-сити» Кольского района Мурманской области, завоевала «золото». «Серебро» досталось команде штаба и управления Северного флота «Северные медведи», а бронзовые награды получила команда города Североморска «Север-баскет», в составе которой играли бывшие военнослужащие Северного флота.

Во втором дивизионе первое место завоевала команда «Краб» соединения подводных лодок, второе - баскетболисты команды «Альбатрос-2» Кольской флотилии разнородных сил, а третье – сборная «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ.

Баскетболист Валерий Маган из «Мост-сити» признан лучшим игроком чемпионата, его брат - Денис – выиграл первенство по броскам сверху, а Антон Гордеев из команды «Север-баскет» победил в конкурсе трехочковых бросков.

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