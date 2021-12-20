20.12.2021 (12:30)

За полгода работы военные медики в Тульской области приняли на лечение от коронавирусной инфекции свыше 4,2 тыс. пациентов

В 7 медицинских учреждениях Тульской области медицинские специалисты из состава военно-медицинских подразделений и организаций Западного, Южного и Восточного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск приняли на лечение от COVID-19 4,2 тыс. пациентов.

Военные специалисты трудятся в приемно-сортировочных, госпитальных, инфекционных, санитарно-эпидемиологических отделениях, а также отделениях анестезиологии и реанимации, лабораториях для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

Всего в Тульской области работает свыше 100 медицинских специалистов Минобороны России. В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий.

Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

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