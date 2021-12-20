20.12.2021 (12:15)
Военные медики ОГРВ ПРРМ отработали оказание первой медицинской помощи
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось занятие с офицерами и с младшими специалистами медицинской службы. Более 20 военнослужащих выполняли нормативы по специальной подготовке.
Они в положении лежа накладывали кровоостанавливающий жгут на бедро, после чего оттаскивали условно раненного и выполняли наложение давящей повязки, а также наложение лестничных шин.
По итогам занятия специалисты выполнили нормативы в установленный временной показатель. Занятие с военными медиками в ОГРВ ПРРМ носили плановый характер.
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