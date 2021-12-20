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20.12.2021 (12:00)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО получили к Новому году 5 тонн яблок для праздничных столов

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Военнослужащие соединений и воинских частей гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа получили к новогодним праздникам около 5 т. яблок «Лигол» в Курской области.

Представители сельского хозяйства и администрация Курской области передали безвозмездные подарки военнослужащим для праздничных столов.

«Курский край известен не только в России, но и во всем мире как яблочный край, поэтому мы выступили с инициативой дарения наших яблок военнослужащим, которые в новогоднюю ночь будут защищать наш мирный сон. Уверен, что нашим защитникам будет приятно получить этот небольшой сладкий подарок в преддверии Нового года», - сказал председатель Комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.

«Тесное взаимодействие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа и Курского региона как никогда сильно, в том числе и в рамках таких социальных акций, как «Яблоко добра – Армии России». На праздничные столы в этом году наши военнослужащие в гарнизоне получат не только расширенное меню, но и витаминный подарок», - сказал заместитель командира ракетного соединения ЗВО по тылу подполковник Алексей Коржаев.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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