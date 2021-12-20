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20.12.2021 (11:45)

В Вологодской области военные инженеры ЗВО восстановили транспортную доступность 40 населенных пунктов

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Колонна инженерной техники Западного военного округа (ЗВО) совершила марш более 600 км в населенный пункт Нижнее Вологодской области, где военнослужащие, применив комплект понтонно-мостового парка, навели 40-метровый мост через реку Колпь. Это обеспечило транспортную доступность для жителей 40 населенных пунктов, потерянную после начала ремонта основного моста.

В составе инженерного отряда 18 человек и 10 единиц техники из комплекта понтонно-мостового парка на базе автомобиля КамАЗ.

Решение о выделении личного состава и техники для оказания помощи здешним жителям было принято командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым по обращению администрации Вологодской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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