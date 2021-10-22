22.10.2021 (21:30)
В Военной академии РХБЗ проходит плановая ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19
В Костроме курсанты, слушатели, профессорско-преподавательский Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко проходят плановую ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
Повторное вакцинирование проводится после осмотра терапевтом при условии отсутствия противопоказаний к прививке. К ревакцинации привлечены военнослужащие и гражданский персонал у которых с момента первичной вакцинации прошло более 6 месяцев.
К повторному получению вакцины «Спутник V» также допускаются члены семей военнослужащих, изъявивших желание к вакцинированию.
Ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации проводится с 1 июля в соответствии с решениями Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
После завершения вакцинации каждому участнику выдаётся специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.