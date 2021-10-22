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22.10.2021 (21:30)

В Военной академии РХБЗ проходит плановая ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19

В Костроме курсанты, слушатели, профессорско-преподавательский Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко проходят плановую ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Повторное вакцинирование проводится после осмотра терапевтом при условии отсутствия противопоказаний к прививке. К ревакцинации привлечены военнослужащие и гражданский персонал у которых с момента первичной вакцинации прошло более 6 месяцев.

К повторному получению вакцины «Спутник V» также допускаются члены семей военнослужащих, изъявивших желание к вакцинированию.

Ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации проводится с 1 июля в соответствии с решениями Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

После завершения вакцинации каждому участнику выдаётся специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , COVID-19 , Военная академия , Военное образование
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