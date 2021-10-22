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22.10.2021 (21:00)

Специалисты МТО общевойсковой армии ЗВО обеспечили автономность войск в Воронежской области

Специалисты материально-технического обеспечения общевойсковой армии Западного военного округа развернули комплексное тыловое и техническое обеспечение для полной автономности войск в рамках учения в Воронежской области в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

В ходе учения военнослужащие развернули пункты питания и бытового обслуживания, пункты массовой дозаправки и обслуживания вооружения и военной техники, а также полевые банно-прачечные комплексы. Для выполнения поставленных задач специалисты МТО использовали прицепные блочно-модульные кухни КПБМ-150 и мобильные полевые бани БПО-32 на базе автомобилей КамАЗ.

Особенностью учения стала отработка подвоза горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также эвакуация и ремонт военной техники в условиях общевойскового боя, отражение нападения условных диверсантов на пункты бытового обеспечения.

Всего в мероприятии приняло участие около 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Западный военный округ
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