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22.10.2021 (17:55)

Для офицеров вооруженных сил государств – участников СНГ проводится цикл лекций по вопросам военной безопасности

В соответствии с поручением Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ для должностных лиц военных ведомств и профессорско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений стран Содружества проводится цикл лекций по вопросам военной безопасности.

Чтение лекций организовано Секретариатом Совета министров обороны государств – участников СНГ совместно с Военной академией Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – базовой организацией государств – участников СНГ в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.

Цикл лекций, направленный на повышение уровня профессионально-должностной подготовки офицеров, включает более 20 лекций, проведение которых спланировано ежемесячно в течение учебного года. 

Первые лекции, проведенные ВАГШ ВС РФ в режиме видеоконференции в июне-июле текущего года, продемонстрировали практическую востребованность нового формата взаимодействия между военными академиями и институтами государств Содружества. Об этом свидетельствует участие в проводимых занятиях не только слушателей и профессорско-преподавательского состава, но и руководства высших военно-учебных заведений.

В интересах развития взаимодействия в области военного образования и подготовки кадров Секретариатом СМО СНГ при поддержке министерств обороны государств – участников СНГ инициировано участие в чтении лекций ведущих национальных военных вузов.

В очередной лекционный день свою первую лекцию, посвященную вопросам региональной безопасности, провела Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан. В ноябре-декабре эстафету примут Военная академия Республики Беларусь и Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Подводя итоги проделанной работы, Секретарь СМО СНГ генерал-майор Юрий Дашкин отметил, что объединение усилий ведущих военных вузов наших государств позволило значительно расширить тематику учебного цикла, обогатить его содержание и углубить понимание проблем национальной и совместной безопасности стран Содружества.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
СМО СНГ
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