22.10.2021 (20:45)
В Северной Осетии завершилась Спартакиада среди военнослужащих военной полиции
В Северной Осетии на базе учебного центра военной полиции завершилась IV Спартакиада по летним видам спорта среди органов, воинских частей и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
В церемонии закрытия приняли участие заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны Российской Федерации генерал-майор Виталий Кох, а также заместитель министра спорта Российской Федерации Игорь Сидоркевич.
Замначальника главка отметил стремление, упорство и отличную физическую подготовку военнослужащих военной полиции, а также готовность к выполнению задач по защите жизни, прав и свобод военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Спартакиада проводится ежегодно в целях физического и духовного совершенствования военнослужащих военной полиции, привлечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, сохранения спортивных традиций.
По результатам общего зачета единогласным решением судейской коллегии первое место в Спартакиаде заняла команда Южного военного округа, на втором и третьем местах команды Центрального и Западного военных округов соответственно.