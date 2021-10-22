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22.10.2021 (20:45)

В Северной Осетии завершилась Спартакиада среди военнослужащих военной полиции

В Северной Осетии на базе учебного центра военной полиции завершилась IV Спартакиада по летним видам спорта среди органов, воинских частей и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

В церемонии закрытия приняли участие заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны Российской Федерации генерал-майор Виталий Кох, а также заместитель министра спорта Российской Федерации Игорь Сидоркевич.

Замначальника главка отметил стремление, упорство и отличную физическую подготовку военнослужащих военной полиции, а также готовность к выполнению задач по защите жизни, прав и свобод военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Спартакиада проводится ежегодно в целях физического и духовного совершенствования военнослужащих военной полиции, привлечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, сохранения спортивных традиций.

По результатам общего зачета единогласным решением судейской коллегии первое место в Спартакиаде заняла команда Южного военного округа, на втором и третьем местах команды Центрального и Западного военных округов соответственно.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Соревнования , Военная полиция
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