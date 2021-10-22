22.10.2021 (20:30)

В Тульском соединении ВДВ проведено контрольное тактико-строевое занятие с батальоном парашютно-десантного полка



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Тульском соединении ВДВ проведено контрольное тактико-строевое занятие с батальоном парашютно-десантного полка

В рамках итоговой проверки за 2021 год на площадке приземления Хомяково полигона Тесницкое в Тульской области были проведено контрольное тактико-строевое занятие (КТСЗ) с подразделениями парашютно-десантного батальона, привлекаемыми для проведения батальонного тактического учения с боевой стрельбой.

В ходе проведения КТСЗ были развернуты учебные точки, на которых личный состав парашютно-десантных рот, разведывательных подразделений, подразделений связи, артиллерии, инженерно-саперных подразделений и подразделений ПВО отработали вопросы по порядку организации управления и взаимодействия, с выполнением нормативов по связи, нормативов по технической, огневой, тактической и тактико-специальной подготовке.

На полигоне были развернуты учебные места с демонстрацией порядка и правильности преодоления минно-взрывных заграждений, а также отработки других элементов действий подразделений в ходе предстоящего учения.

В рамках отработки нормативов на учебных точках начальниками родов войск и служб соединения были проверены практические навыки военнослужащих.

В дальнейшем на развернутых учебных местах тактического поля, в соответствии с исходной обстановкой, были проверены практические действия подразделений при выполнении задач по захвату и уничтожению условного противника.

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