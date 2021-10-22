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22.10.2021 (18:45)

Российские и египетские десантники совершили первое совместное десантирование и уничтожили узел связи НВФ на совместном учении «Защитники дружбы-2021» в Египте

В рамках проведения совместного тактического учения «Защитники дружбы-2021» десантники из двух стран отработали десантирование подразделений ВДВ из самолетов «Каса С-295» военно-транспортной авиации ВВС Арабской Республики Египет.

 Российские гвардейцы-десантники и военнослужащие парашютно-десантного подразделения вооруженных сил Египта, совершив практическое десантирование с высоты свыше 3500 метров, скрытно выдвинулись к узлу связи  незаконных вооруженных формирований (НВФ) и уничтожили его. 

 Совместно с группой специального назначения египетских парашютно-десантных войск Египта, использовавшие управляемые парашютные системы МС-5, российские разведчики десантировались на парашютных системах специального назначения «Арбалет-1» на территорию назначенного объекта, где, уничтожив с воздуха посты охраны, произвели его минирование и уничтожение. 

 Сводным подразделением была отработана тактика ведения засадных действий в условиях пустынной местности, с последующим минированием участка дороги и уничтожением автомобильной колонны.

Затем прошла тренировка по ведению ближнего боя сводным подразделением в городских условиях, в рамках которой российские и египетские десантники блокировали и зачистили от НВФ условный населенный пункт. 

Всего от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет в учении «Защитники дружбы-2021», которое проходит в период с 17 по 29 октября текущего года на базе парашютно-десантных войск Арабской Республики Египет, задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих, а также самолеты Ил-76мд ВКС России и С-130 «Геркулес», «Каса С-295» и  тяжёлые военно-транспортные вертолёты «Чинук» ВВС Египта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международные учения , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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